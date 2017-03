Wist je dat?: Serge Aurier mishandelde agenten

We zien wekelijks de merkwaardigste dingen op de voetbalvelden. Maar veel voetballers komen ook in opspraak door de fratsen die ze buiten de lijnen uithalen. Om in beeld te brengen tot welke gekke acties sommige spelers in staat zijn, brengt Voetbalonline.nl de rubriek ‘Wist je dat?’.

Wist je dat …

… Miroslav Stoch ooit uit de Slowaakse selectie is gezet nadat die met een borrel op had gereden? Bondscoach Vladimir Weiss zette Stoch uit de selectie omdat hij vond dat de aanvaller een voorbeeldfunctie had, maar zich daar niet naar gedroeg. Stoch raakte door het incident zijn rijbewijs kwijt.

… Paris Saint-Germain verdediger Serge Aurier een celstraf van twee maanden kreeg opgelegd? Aurier zou agenten hebben geledigd en zich hebben verzet tijdens zijn arrestatie. Naast de celstraf moet de verdediger ook een boete van 2.100 euro betalen.

… Marciano Vink ruim 1,3 miljoen euro won in het casino? De oud-voetballer van onder meer Ajax en PSV won het bedrag met een inzet van 3,75 euro op een speelautomaat.

… Edson Braafheid zijn trainer Louis van Gaal ooit een klap gaf? In zijn tijd bij Bayern München stopte Braafheid met de warming-up zonder dat Van Gaal dat had goedgekeurd. Na afloop van de wedstrijd begon de oefenmeester in de kleedkamer te schreeuwen, maar hier was de verdediger niet van gediend en sloeg zijn toenmalige trainer in het gezicht.

… de Britse voetballer Marcus Bent is betrapt toen hij cocaïne een pretpark probeerde in te smokkelen? De speler zat hierdoor een nacht in de cel en kreeg ook een boete. Eerder werd Bent al veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar vanwege een vechtpartij en het bezit van cocaïne.

… Steven Pienaar ooit is opgepakt op verdenking van mishandeling van een vrouw? Pienaar werd er van verdacht zijn vrouw te hebben mishandeld in een flat in Liverpool.

… Arturo Vidal een Ferrari van 320.000 euro total loss reed? Tijdens de Copa América bezochten Vidal en zijn vrouw het casino. Op de terugweg reed de Chileen zijn Ferrari in puin, maar kwam er vanaf zonder ernstige verwondingen. Vidal werd na het ongeluk gearresteerd omdat hij te veel alcohol in zijn bloed had.

… Evander Sno verdacht werd van poging tot doodslag? Hij zou in Amsterdam samen met twee familieleden twee andere personen zwaar mishandeld hebben. Sno zou onder meer iemand geslagen hebben toen diegene op de grond lag.