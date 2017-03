Wist je dat?: Cristiano Ronaldo kocht een eiland voor zijn agent

We zien wekelijks de merkwaardigste dingen op de voetbalvelden. Maar veel voetballers komen ook in opspraak door de fratsen die ze buiten de lijnen uithalen. Om in beeld te brengen tot welke gekke acties sommige spelers in staat zijn, brengt Voetbalonline.nl de rubriek ‘Wist je dat?’.

Wist je dat …

… Vito Wormgoor bij Ajax op staande voet werd ontslagen omdat hij geld had gestolen van ploeggenoot Edgar Manucharyan? Manucharyan had een kaartschuld van 500 euro maar had deze nog niet betaald. Daarom besloot Wormgoor om het geld uit de tas van Manucharyan te stelen.

… Jesper Drost tijdens een ruzie ooit twee jongens heeft aangereden? Hij werd vervlocht voor poging tot doodslag maar de aanklacht werd later afgezwakt tot roekeloos rijgedrag. Uiteindelijk heeft hij een taakstraf van 50 uur opgelegd gekregen.

… Cristiano Ronaldo zijn agent een eiland cadeau deed? Agent Jorge Mendes stapte in augustus 2015 in het huwelijksbootje. Ronaldo, die Mendes getuige was, gaf zijn agent een Grieks eiland als huwelijkscadeau.

… Max Kruse maar liefst 75.000 euro in een taxi achterliet? De Duits international was in Berlijn met het enorme bedrag onderweg naar een café maar liet het geld in de taxi liggen. Kruse deed aangifte maar het enorme bedrag is nooit teruggevonden.

… oud-profvoetballer Jhon van Beukering ooit werd verdacht van hennepteelt. Van Beukering verhuurde een woning die op zijn naam stond. In die woning werd een wietkwekerij met 600 planten opgerold.

… Ashley Cole ooit een stagiair neerschoot met een luchtgeweer? Op het trainingscomplex van Chelsea haalde Cole opeens een .22 kaliber tevoorschijn. De linksback schoot op de stagiair maar wist niet dat het pistool geladen was. Cole heeft later zijn excuses aangeboden aan de stagiair.

… Eljero Elia een tattoo liet zetten met een spelfout erin? Na het winnen van de KNVB-beker liet de buitenspeler de beker op zijn been tatoeëren. Boven de beker zou eigenlijk Feyenoord moeten staan, maar de tattoo-artist vergiste zich en zette ‘Fenenoord’ op zijn been.

… Wojciech Szczęsny bij Arsenal een boete van 20.000 pond kreeg omdat hij onder de douche stond te roken? Na een 2-0 verloren wedstrijd tegen Southampton stak de doelman een sigaretje op. Hier was trainer Arsène Wenger niet van gediend en gaf hem een fikse boete.

Foto: Pro Shots