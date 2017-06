Wist je dat?: David Alaba was dichtbij een overgang naar de Eredivisie

Van een bekende voetballer weten we de belangrijke dingen uit zijn voetbalcarrière wel, maar er zijn ook genoeg weetjes die minder bekend zijn. Om de voetbalwereld nog iets beter te leren kennen brengt Voetbalonline.nl de rubriek ‘Wist je dat?’.

Wist je dat …

… Georginio Wijnaldum de enige speler is die meer dan 100 wedstrijd voor zowel Feyenoord als PSV speelde? Bij Feyenoord kwam hij tot 111 wedstrijden in het eerste elftal, waarin hij 23 keer scoorde. Voor PSV speelde hij twee wedstrijden minder, maar wist wel 41 keer het net te vinden voor de Eindhovense club.

… voormalig FC Utrecht-speler Alexander Gerndt de tsunami van 2004 ter plaatse meemaakte? Hij verbleef samen met zijn ouders en broertje in Indonesië toen de ramp plaatsvond.

… het niet veel scheelde of David Alaba had bij Ajax gespeeld? In 2007 scoutte Heinz Schilcher de Oostenrijker, maar tot een overgang kwam het echter nooit. Alaba werd namelijk niet goed genoeg bevonden en dus ging Ajax niet over tot actie. Via Austria Wien kwam de linksachter terecht bij Bayern München en wordt momenteel gezien als één van de beste backs van de wereld.

… Nuri Şahin de jongste doelpuntenmaker van de Bundesliga is? Hij was 17 jaar en 82 dagen oud toen hij scoorde voor Borussia Dortmund. Hij maakte het doelpunt in het seizoen 2005-2006 in de met 1-2 gewonnen wedstrijd van 1. FC Nürnberg.

… Jonathan de Guzman bij Chievo Verona met rugnummer 1 speelde? Zijn inspiratiebron was Edgar Davids die in 2013 nummer 1 droeg bij Barnet FC. ‘’Ik heb alleen Edgar Davids ooit met nummer 1 zien spelen en verder niemand anders’’, aldus De Guzman.

… er veel voetballers zijn die een aardig woordje kunnen rappen? Zo houden onder andere de Nederlanders Memphis Depay, Ryan Babel en Vurnon Anita ervan om met woorden te rijmen. Buiten onze landgrenzen zijn er ook voetballers die rappen. Didier Drogba, Jesé Rodriguez en Rio Ferdinand hebben namelijk ook al eens laten zien dat ze met woorden kunnen spelen.

… Ronaldo al zijn ploeggenoten een horloge cadeau deed? Na het grijpen van La Décima in 2014 kocht de Portugees al zijn ploeggenoten een horloge ten waarde van 12.500 euro.

… Sergio Romero ooit erg ongelukkig geblesseerd raakte? In zijn tijd bij AZ maakte de doelman een fout waardoor NAC Breda wist te scoren. Na afloop sloeg hij uit woede tegen de muur, waarbij de doelman zijn hand brak.

Foto: Pro Shots