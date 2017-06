Wist je dat?: Franck Ribéry werd weggestuurd bij Lille OSC

Van een bekende voetballer weten we de belangrijke dingen uit zijn voetbalcarrière wel, maar er zijn ook genoeg weetjes die minder bekend zijn. Om de voetbalwereld nog iets beter te leren kennen brengt Voetbalonline.nl de rubriek ‘Wist je dat?’.

Wist je dat …

… een Fransman het allereerste doelpunt op een WK maakte? Lucien Laurent maakte namelijk de 1-0 in de openingswedstrijd van het WK in 1930 tussen Frankrijk en Mexico.

… Wayne Rooney een groot fan is van de Schotse club Celtic FC? Hij volgt de club op de voet en gaf toe ontzettend blij te zijn met de winnende treffer tegen Glasgow Rangers in 2010. Hiermee maakte hij namelijk een einde aan de Champions League-aspiraties van de rivaal van Celtic FC.

… Karim Benzema zijn rijbewijs acht maanden kwijtraakte omdat hij te hard reed? Hij haalde een snelheid van 214 kilometer per uur en dat was een verdubbeling van de toegestane limiet. Ook moest hij een boete van 18.000 euro betalen.

… de Fransman Franck Ribéry op zestienjarige leeftijd door Lille OSC werd weggestuurd wegens ‘slecht gedrag’ en een vechtpartij op school? Ribéry beweert dat hij niet werd weggestuurd door zijn gedrag, maar omdat hij te klein was om het te maken in het profvoetbal.

… Rio Ferdinand ooit geblesseerd raakte tijdens een potje Pro Evolution Soccer? In zijn tijd bij Leeds United had hij zijn been te lang op tafel liggen en verrekte hierdoor een pees in zijn knie.

… Xavi het 500ste doelpunt op een EK maakte? Dit deed hij tijdens het EK van 2008 in de wedstrijd tegen Rusland. De Spanjaarden wonnen de wedstrijd uiteindelijk met 3-0 van de ploeg van bondscoach Guus Hiddink.

… Kurt Zouma vernoemd is naar een personage uit een actiefilm? Hij is namelijk vernoemd naar Kurt Sloane, een personage uit de actiefilm Kickboxer die gespeeld werd door acteur Jean-Claude van Damme.

… de neef van Steven Gerrard één van de slachtoffers was van het Hillsborough-drama? Jon-Paul was destijds tien jaar oud en overleefde de ramp op 15 april 1989 niet.

