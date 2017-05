Wist je dat?: Griezmann werd afgewezen door verschillende clubs

Van een bekende voetballer weten we de belangrijke dingen uit zijn voetbalcarrière wel, maar er zijn ook genoeg weetjes die minder bekend zijn. Om de voetbalwereld nog iets beter te leren kennen brengt Voetbalonline.nl de rubriek ‘Wist je dat?’.

Wist je dat …

… Lorenzo Ebecilio in 2005 een hardstilstand kreeg bij de tandarts? De aanvaller, die toen veertien jaar oud was, overleefde de gebeurtenis doordat hij werd gereanimeerd door de tandarts en zijn neef Roland Alberg. Zelf weet de voetballer niks meer van de gebeurtenis. ‘’Het is een gat in mijn geheugen. Heel raar’’, aldus Ebecilio.

… Royston Drenthe familie is van de broers Georginio en Giliano Wijnaldum? Drenthe en de gebroeders Wijnaldum zijn namelijk neven van elkaar.

… de Argentijn Mauro Icardi in de jeugd van FC Barcelona heeft gespeeld? Van 2008 tot 2011 speelde de aanvaller bij de Spaanse club, maar vertrok in juli 2011 naar het Italiaanse UC Sampdoria.

… doelman David de Gea een oogoperatie is ondergaan? Hij had problemen met het kijken over langere afstand en droeg dus een lange tijd contactlenzen. Hij onderging de operatie om zijn zichtproblemen te verhelpen.

… Patrice Evra geboren is in Senegal? De verdediger van Olympique Marseille kwam ter wereld op 15 mei 1981 in Dakar, de hoofdstad van Senegal.

… Jeffrey Sarpong via het televisieprogramma Willem Wever bij Ajax terecht kwam? Hij stuurde het programma een brief met de vraag hoe hij bij Ajax kon gaan spelen. Het programma bracht hem naar de jaarlijkse Ajax-talentendagen, waar hij genoeg opviel om opgenomen te worden in de E-jeugd van de club.

… Robin van Persie ooit verdacht werd van verkrachting? Echter seponeerde de officier van justitie de zaak wegens gebrek aan bewijs.

… Antoine Griezmann door verschillende clubs werd afgewezen? Olympique Lyon, AJ Auxerre, Saint-Étienne en Sochaux vonden de Fransman te klein en wezen hem af. Uiteindelijk kwam Griezmann in de jeugd van Real Sociedad terecht.

Foto: Pro Shots