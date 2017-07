Wist je dat?: Hakim Ziyech was niet aanwezig bij de begrafenis van zijn vader

Van een bekende voetballer weten we de belangrijke dingen uit zijn voetbalcarrière wel, maar er zijn ook genoeg weetjes die minder bekend zijn. Om de voetbalwereld nog iets beter te leren kennen brengt Voetbalonline.nl de rubriek ‘Wist je dat?’.

Wist je dat …

… Javier Hernández de bijnaam ‘El Chicharito’ te danken heeft aan zijn vader? Zijn vader kreeg door zijn groene ogen de bijnaam ‘El Chícharo’, wat ‘de erwt’ betekend. ‘El Chicharito’, wat Javier Hernández bij clubwedstrijden op zijn shirt heeft staan, betekend ‘het erwtje’.

… Memphis Depay een vast ritueel heeft als hij heeft gescoord? Hij kust namelijk altijd zijn pols en doet dit omdat de aanvaller daar een tatoeage heeft ter ere van zijn overleden opa.

… Jermain Defoe de enige speler is die in de Premier League vijf keer wist te scoren in één helft? Hij deed dit in de wedstrijd Tottenham Hotspur – Wigan Athletic, die met 9-1 werd gewonnen door de thuisclub. De aanvaller tekende in de tweede helft voor de 2-0, 3-0, 4-1, 6-1 en de 7-1.

… Jordy Clasie zijn eerste voetbalschoenen kreeg van Willem van Hanegem? ‘De Kromme’ was een vriend van de vader van Clasie en zag de middenvelder op jonge leeftijd al meerdere malen voetballen op pleintjes. Toentertijd zag Van Hanegem al potentie in de kleine Clasie.

… Lionel Messi Ajax-aanvaller Kasper Dolberg een van de grootste talenten van de wereld vindt? Naast de Deen is ook Nathan Allan iemand waar Messi veel van verwacht. Net als Dolberg was ook Allan actief in de Eredivisie. Allan werd namelijk in de seizoenen 2015-2016 en 2016-2017 door Chelsea FC verhuurd aan Vitesse.

… de oom van Steven Gerrard een crimineel is? Robert Gerrard werd in Engeland gezocht voor grootschalige handel in cocaïne en besloot onder te duiken in Amsterdam. Echter is hij momenteel, na drie jaar lang te zijn gevlucht, aangehouden in Manchester.

… Dirk Kuijt vroeger Ajax-fan was? Dirk Hoek, zijn oude jeugdcoach bij Quick Boys, kocht vroeger zelfs eens een Ajax-shirtje voor de ex-Feyenoorder.

… Hakim Ziyech niet aanwezig kon zijn op de begrafenis van zijn vader? Het gezin had niet genoeg geld om alle kinderen mee te nemen naar Marokko, waardoor Ziyech niet aanwezig was. Echter nam zijn moeder hem op veertienjarige leeftijd mee naar zijn graf. ‘’Op dat moment begin je echt te realiseren dat hij daar voor altijd zou blijven liggen’’, zei Ziyech daar later over.

Foto: Pro Shots