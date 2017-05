Wist je dat?: Ibrahimović heeft een eigen woord in het Zweeds woordenboek

Van een bekende voetballer weten we de belangrijke dingen uit zijn voetbalcarrière wel, maar er zijn ook genoeg weetjes die minder bekend zijn. Om de bekende voetballers nog iets beter te leren kennen brengt Voetbalonline.nl de rubriek ‘Wist je dat?’.

Wist je dat …

… de broer van Vincent Kompany ook profvoetballer is? De 27-jarige middenvelder François Kompany speelt momenteel bij KSV Roeselare.

… Jordy Clasie een tatoeage liet zetten met een spelfout erin? In plaats van ‘everything’ maakte de

tatoeëerder er ‘everyting’ van. De tatoeage met de tekst ‘You mean everyting in my life’ liet de kleine middenvelder speciaal voor zijn vader zetten.

… voetballer Kevin van Veen gokverslaafd is geweest? Meer dan vijf jaar bepaalde gokken zijn leven en verloor naar eigen zeggen ‘veel geld’ in het casino. Hij liet zelfs wel eens een training lopen omdat hij naar het casino ging.

… Dennis Bergkamp in zijn jeugd een fanatiek supporter van Feyenoord was? Bergkamp vond Ajax toentertijd maar een ‘arrogante en hooghartige’ club.

… Arnold Kruiswijk het voor elkaar kreeg om binnen 9 seconden een eigen doelpunt te maken? In het seizoen 2006-2007 werkte de verdediger de bal tegen Heracles Almelo in recordtijd achter zijn eigen doelman. Nooit wist iemand in de Eredivisie sneller een eigen doelpunt te maken dan Kruiswijk.

… doelman Simon Mignolet als veldspeler bij Sint-Truidense VV terecht kwam? Daar kreeg hij de kritiek te lang, slungelig en te traag te zijn voor een veldspeler. Hierdoor vertrok hij naar de jeugd van Sporting Aalst en kwam daar al snel tussen de palen te staan. Sint-Truidense VV besloot Mignolet opnieuw in te lijven, maar dit keer als doelman.

… Zlatan Ibrahimović een eigen woord in Zweeds woordenboek heeft? In 2013 werd het woord ‘Zlatanera’ namelijk officieel ingeburgerd. ‘Zlatanera’ staat voor ‘iets met veel kracht opruimen of volledig domineren’.

… Anwar El Ghazi in zijn jeugd werd weggestuurd bij Feyenoord? De aanvaller kan zich achteraf wel enigszins vinden in de argumenten van destijds. ‘’Ik was te speels, gaf op de trainingen niet honderd procent en had te weinig werklust. Dat klopte ook. Maar ik vind wel dat Feyenoord meer had kunnen doen om me te motiveren’’, vertelt El Ghazi achteraf.

Foto: Pro Shots