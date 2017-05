Wist je dat?: Jermain Defoe scheert haar af om blessures tegen te gaan

Van een bekende voetballer weten we de belangrijke dingen uit zijn voetbalcarrière wel, maar er zijn ook genoeg weetjes die minder bekend zijn. Om de bekende voetballers nog iets beter te leren kennen brengt Voetbalonline.nl de rubriek ‘Wist je dat?’.

Wist je dat …

… Bilal Ould-Chikh werd aangehouden toen hij met 230 kilometer per uur over de snelweg scheurde? De aanvaller kon geen rijbewijs tonen, waarna zijn auto meteen in beslag werd genomen. Ould-Chikh mocht vervolgens een half jaar niet rijden.

… Patrick van Aanholt een neef is van Leroy Fer? Beide spelers zijn momenteel actief in de Premier League, Van Aanholt bij Crystal Palace en Fer bij Swansea City.

… Joey van den Berg na zijn doorbraak bij sc Heerenveen twee periodes in het amateurvoetbal speelde? In het seizoen 2006-2007 speelde hij voor MSC in de zondag Hoofdklasse C en in de seizoenen 2008-2009 en 2009-2010 in dezelfde competitie voor MVV Alcides.

… Argentijns international Gonzalo Higuaín geboren is in Frankrijk? Hij werd namelijk geboren in de Franse stad Brest, maar verhuisde als kind met zijn ouders naar Argentinië.

… Eljero Elia eigenaar is van, de in Den Haag gelegen, cocktailbar Callisto? Verder heeft de aanvaller het kledingmerk Balr, dat hij samen met Demy de Zeeuw en Gregory van der Wiel runt. Ook de nieuwswebsite 433 is van hem. Footballtemple, een sportzaak in Amsterdam, staat ook deels op zijn naam.

… de vader van Divock Origi ook profvoetballer was? Mike Origi voetbalde bij onder meer KRC Genk en KV Oostende. Ook Divock Origi ooms Austin Oduor, Gerald en Anthony Origi waren actief als profvoetballer. Dit geldt ook voor zijn neef Arnold Origi, die momenteel de doelman van Lillestrøm SK en het nationale elftal van Kenia is.

… Jetro Willems tegen NAC Breda al na 29 seconden een rode kaart kreeg? Hiermee heeft de PSV’er een record in handen. In de Eredivisie wist namelijk niemand, gemeten vanaf het begin van de wedstrijd, sneller een rode kaart te pakken.

… Jermain Defoe een methode denkt te hebben om blessures tegen te gaan? De aanvaller denkt namelijk dat hij minder snel geblesseerd raakt als hij zijn haar afscheert. ‘’Ik moet een kort kapsel hebben voor een wedstrijd. Ik raak alleen geblesseerd als ik langer haar heb’’, aldus Defoe.

Foto: Pro Shots