Wist je dat?: Karim Benzema weigerde zijn oma geld te geven

Van een bekende voetballer weten we de belangrijke dingen uit zijn voetbalcarrière wel, maar er zijn ook genoeg weetjes die minder bekend zijn. Om de voetbalwereld nog iets beter te leren kennen brengt Voetbalonline.nl de rubriek ‘Wist je dat?’.

Wist je dat …

… Jeffrey Bruma en Kyle Ebecilio familie van elkaar zijn? De voetballers zijn namelijk neven van elkaar. Daarnaast is Kyle Ebecilio achter-achterneef van Lorenzo Ebecilio.

… de clubs Fenerbahçe en Galatasaray uit dezelfde stad komen, maar niet van hetzelfde continent? Fenerbahçe is namelijk afkomstig uit het Aziatische deel van Istanbul en Galatasaray uit het Europese deel van Istanbul. De wedstrijden tussen de clubs worden ook wel ‘The Intercontinental Derby’ genoemd.

… Real Madrid-speler Karim Benzema weigerde om zijn oma 1.500 euro per maand over te maken? De Fransman geeft regelmatig wat van zijn loon weg aan de moskee en de Franse voedselbank, maar toen de rechter besloot dat Benzema zijn oma 1.500 euro per maand moest overmaken ging hij in beroep.

… Jamie Vardy op 25-jarige leeftijd overwoog om te stoppen als profvoetballer? De aanvaller van Leicester City zag meer in een carrière als propper op vakantie-eiland Ibiza.

… Mesut Özil na het WK in Brazilië besloot om de operaties van elf Braziliaanse kinderen volledig te betalen? De Duitser was geschrokken van de grote armoede in het land en nam daarom elf kinderen op in zijn ‘Özil Eleven’. Daarnaast doneerde hij, na het winnen van het WK, zijn complete winstbonus aan kinderen in Brazilië.

… Thibaut Courtois verschillende rare bijgeloven heeft? ‘’Ik doe altijd eerst m’n linkerschoen aan, dan m’n rechter. Hetzelfde met m’n handschoenen. Op het veld tik ik eerst tegen de rechterpaal, dan de linker en daarna met beide vuisten op de lat’’, aldus Courtois.

… Anouar Kali in zijn tijd bij FC Utrecht ploeggenoot Kristoffer Peterson een gebroken kaak sloeg? Kali raakte geïrriteerd tijdens de trainer en haalde uit naar de Zweed. Hij werd niet geschorst, maar kreeg wel een geldboete en een aanvullende staf van zijn club.

… de overgrootvader van Vincent Kompany werkte in een kopermijn in Congo? Hij was een stamhoofd die van zijn onderdanen de naam ‘Kompany’ kreeg.

Foto: Pro Shots