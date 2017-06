Wist je dat?: Lionel Messi had ruzie met Pep Guardiola

Van een bekende voetballer weten we de belangrijke dingen uit zijn voetbalcarrière wel, maar er zijn ook genoeg weetjes die minder bekend zijn. Om de voetbalwereld nog iets beter te leren kennen brengt Voetbalonline.nl de rubriek ‘Wist je dat?’.

Wist je dat …

… het zoontje van Brad Jones op 6-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van leukemie? ‘’Mensen die het zelf hebben meegemaakt, weten dat dit het ergste is dat je kan overkomen. In het begin denk je alleen maar: het is zo oneerlijk”, aldus de Feyenoord-doelman.

… Lionel Messi en Pep Guardiola ruzie hadden in hun tijd bij FC Barcelona? Zo dronk Messi een keer voor de ogen van Guardiola een blikje cola, terwijl de oefenmeester had gezegd dat dat voor wedstrijden niet toegestaan was. De Argentijn zou hierdoor misbruik hebben gemaakt van zijn machtspositie bij FC Barcelona.

… Demy de Zeeuw ooit te zien was in het televisieprogramma ‘Wegmisbruikers!’? In zijn tijd bij Ajax reed hij, na de verloren wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tegen FC Twente, 149 kilometer per uur waar 100 kilometer per uur als limiet gold.

… John Obi Mikel bij de Noorse club FC Lyn Oslo heeft gespeeld? Voordat de Nigeriaan bij Chelsea terecht kwam, speelde hij enige tijd in de Noorse competitie. Momenteel staat hij onder contract bij de Chinese club Tianjin Teda.

… Ricky van Wolfswinkel familie is van Johan Neeskens? De aanvaller van Vitesse heeft een namelijk een relatie met Bianca Neeskens, de dochter van de oud-speler van onder meer Ajax en FC Barcelona.

… Arsenal-verdediger Hector Bellerin een sprint van 40 meter aflegt in slechts 4,42 seconden? Bellerin blijkt hierdoor op een afstand van 40 meter sneller te zijn dan Usain Bolt. Hij tikte na 4,64 seconden de 40 meter aan, zo maakte de internationale atletiekbond bekend.

… Dries Mertens werd weggestuurd bij RSC Anderlecht en AA Gent? Bij RSC Anderlecht werd hij te klein en tenger bevonden. Ook bij AA Gent bleek een gebrek aan fysieke kracht een struikelblok. Mertens vertrok vervolgens naar Nederland en haalde via AGOVV Apeldoorn, FC Utrecht en PSV alsnog de top.

… het zoontje van Cristiano Ronaldo een groot fan is van Lionel Messi? Tijdens het FIFA-gala in 2015 ontmoette het kleine ventje zijn favoriete speler. ‘’Hij kijkt naar beelden van jou op internet. En daar heeft hij het dan over’’, zei Ronaldo toen tegen Messi.

