Wist je dat?: Luis Suárez werd per toeval ontdekt

Van een bekende voetballer weten we de belangrijke dingen uit zijn voetbalcarrière wel, maar er zijn ook genoeg weetjes die minder bekend zijn. Om de voetbalwereld nog iets beter te leren kennen brengt Voetbalonline.nl de rubriek ‘Wist je dat?’.

Wist je dat …

… Franck Ribéry zijn ploeggenoot Arjen Robben ooit een klap heeft gegeven? De twee kregen het bij een vrije trap met elkaar aan de stok, want Robben vond dat Toni Kroos de vrije trap moest nemen. Hier was Ribéry echter niet van gediend en verkocht zijn ploeggenoot in de catacomben een klap.

… Sander Boschker een record in handen heeft in de Eredivisie? De oud-doelman van FC Twente en Ajax is de speler met de meeste wedstrijden voor één club in de Eredivisie. Hij speelde namelijk 556 wedstrijden voor FC Twente.

… Danny Blind ooit zijn rijbewijs kwijtraakte? Hij kroop achter het stuur met een slokje te veel op en dit ging mis. De oefenmeester reed tegen een auto aan die met pech op de weg stond. De vrouwelijke inzittende moest door de brandweer worden bevrijd. Een tweejarig kind dat ook in de auto zat bleef ongedeerd. Het incident koste Blind zijn rijbevoegdheid en hij kreeg een werkstraf van 180 uur.

… de Belg Eden Hazard twee broers heeft die ook profvoetballer zijn? Thorgan Hazard, zijn bekendste broer, speelt bij Borussia Mönchengladbach en Kylian Hazard bij Újpest FC. Daarnaast wordt voor Ethan Hazard, die momenteel nog in de jeugd speelt, ook een grote toekomst voorspelt.

… Luis Suárez per toeval werd ontdekt? Scouts van FC Groningen reisde af na Uruguay om te kijken naar een andere speler, maar toen ze eenmaal in Uruguay waren zagen ze meer in Luis Suárez.

… er maar vier spelers de Champions League twee jaar achter elkaar wonnen met twee verschillende clubs? Dit waren Marcel Desailly met Olympique Marseille in 1993 en AC Milan in 1994, Paulo Sousa met Juventus in 1996 en Borussia Dortmund in 1997, Gerard Piqué met Manchester United in 2008 en Barcelona in 2009 en Samuel Eto’o met FC Barcelona in 2009 en Internazionale in 2010.

… doelman Manuel Neuer lange tijd naast voetbal ook aan tennissen deed? De Duitser was fan van drievoudig Wimbledon-winnaar Boris Becker.

… Axel Witsel een tatoeage van een rozenkrans liet zetten omdat hij geen sieraden mag dragen op het veld? Zijn vader zegt dat het ook met bijgeloof te maken heeft. ‘’Hij gaat niet naar de kerk, maar zijn ketting geeft hem steun.’’

Foto: Pro Shots