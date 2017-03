Wist je dat?: Marco Reus rijdt zonder rijbewijs in Aston Martin

We zien wekelijks de merkwaardigste dingen op de voetbalvelden. Maar veel voetballers komen ook in opspraak door de fratsen die ze buiten de lijnen uithalen. Om in beeld te brengen tot welke gekke acties sommige spelers in staat zijn, brengt Voetbalonline.nl de rubriek ‘Wist je dat?’.

Wist je dat …

… Robin van Persie na een ongeluk zijn totaal verkreukelde wagen onbeheerd achter liet? Toen de aanvaller op weg was naar de training sloeg hij met hoge snelheid over de kop tegen de vangrail. Van Persie liet zich door een vriend afzetten bij de training, maar de politie wist hem snel te traceren.

… Braziliaan Breno ooit veroordeeld is tot een celstraf van 3 jaar en 9 maanden? De centrale verdediger werd gearresteerd op verdenking van het in brand steken van zijn eigen huis. Later werd Breno officieel vervolgd.

… Watford-spits Troy Deeney in de gevangenis heeft gezeten? Deeney kreeg in een nachtclub ruzie en trapte iemand tegen het hoofd. Het slachtoffer brak door de trap zijn kaak. Zowel Troy Deeney als zijn broertje Ellis Deeney werden veroordeeld tot tien maanden cel.

… Leroy Fer ooit een paard kocht terwijl hij in een appartement woonde? Toen de middenvelder bij Twente speelde kocht hij een paard voor zijn vriendin. Hij had er echter niet over nagedacht dat hij, aangezien hij in een appartement woont, het paard nergens kon laten. Dus besloot Fer de aankoop van 28.000 euro meteen weer van de hand te doen.

… Mario Balotelli ooit een zwerver 1.000 pond gaf? De aanvaller van Nice kwam op het idee nadat hij vlak daarvoor 25.000 pond in het casino had gewonnen. Diverse media beweren dat de Italiaan vaker geld geeft aan zwervers. Ook maakte de flamboyante speler ooit een grote som geld over na een hondenasiel waar een week eerder zestig honden stierven.

… Adrian Mutu cocaïne verslaafd is geweest? Mutu werd door Chelsea in 2004 ontslagen nadat bekend werd dat de Roemeen cocaïne had gebruikt. De aanvaller moest maar liefst een bedrag van 17 miljoen euro overmaken naar Chelsea ter compensatie. In 2010 werd hij opnieuw betrapt op het gebruik van verboden middelen.

… Purrel Fränkel ooit twee wedstrijden miste omdat hij vast zat? De oud-speler van De Graafschap werd in 2010 in zijn auto aangehouden terwijl zijn rijbewijs was ingevorderd. Hierdoor kreeg Fränkel een boete en een celstraf van vijftien dagen. Hierdoor miste de Amsterdammer in 2012 de twee laatste wedstrijden van het seizoen.

… Marco Reus zonder rijbewijs in een Aston Martin reed? Zonder dat Reus ooit een rijexamen had gedaan, reed de voetballer vrolijk rond. Maar nadat de politie de voetballer tijdens een routinecontrole aanhield, kreeg Reus een boete van 540.000 euro.