Wist je dat?: Martin Jol probeerde Gareth Bale naar Ajax te halen

Van een bekende voetballer weten we de belangrijke dingen uit zijn voetbalcarrière wel, maar er zijn ook genoeg weetjes die minder bekend zijn. Om de voetbalwereld nog iets beter te leren kennen brengt Voetbalonline.nl de rubriek ‘Wist je dat?’.

Wist je dat …

… de tv-serie Gomorra er vorig jaar voor zorgde dat Corentin Tolisso niet naar SSC Napoli ging? “Hij was heel enthousiast over de club, maar maakte zich zorgen over het leven in de stad Napels. Dat is waarschijnlijk aangewakkerd door de televisieserie Gomorra”, zei Frederic Guerra, zaakwaarnemer van Tolisso.

… het zoontje van Arjen Robben in de jeugdopleiding van 1860 München speelt? Het publiek van Bayern München was hier niet zo blij mee en hingen tijdens een thuiswedstrijd van de Rekordmeister een groot spandoek op met de tekst ‘In München gibt’s nur einen Verein, Arjen!’, wat ‘In München is er maar één club, Arjen’ betekend.

… Martin Jol ooit een poging heeft gedaan om Gareth Bale naar Ajax te halen? Tottenham Hotspur had in 2009 interesse in Ajax-aanvaller Darko Bodul en Jol wilde de Welshman als ruilmiddel naar Amsterdam halen. “Tottenham toonde interesse en Jol wilde een speler uit het tweede van Spurs als ruilmiddel, genaamd Gareth Bale. Danny Blind heeft dat toen voorkomen, hij wilde me niet laten gaan’’, vertelde Bodul later.

… Robin van Persie ooit klappen heeft gekregen van Ajax-fans? Na een wedstrijd tussen Jong Ajax en Jong Feyenoord bestormde de Ajax-fans het veld en begonnen de spelers van Feyenoord aan te vallen. Daarbij kregen onder anderen Jorge Acuña, Danko Lazović en Robin van Persie rake klappen. Mario Been, toen de trainer van Jong Feyenoord, werd zelfs met een mes bedreigd.

… Bafétimbi Gomis in de Champions League in zeven minuten tijd een hattrick wist te maken en hiermee een record in handen heeft? Niemand wist namelijk sneller een hattrick te maken in de Champions League dan de Franse aanvaller. Gomis lukte dit voor Olympique Lyon in de uitwedstrijd tegen Dinamo Zagreb, die met 1-7 werd gewonnen.

… Gianluigi Buffon uit een echte atletenfamilie komt? Zijn moeder was in haar tijd discuswerper, terwijl zijn vader zich specialiseerde in gewichtheffen. Daarnaast waren twee zussen van Gianluigi Buffon Italiaanse volleybalinternationals.

… Kevin Strootman vroeger fan was van Ajax? Toen de middenvelder bij Sparta Rotterdam speelde werd zijn liefde voor de Amsterdamse club hem niet in dank afgenomen.

… Alan Pardew tijdens een wedstrijd liet weten dat hij Patrick van Aanholt graag bij Crystal Palace zou willen hebben? “Ik speelde toen met Sunderland thuis tegen Crystal Palace en net op een moment dat ik wilde ingooien, kwam Pardew bij de zijlijn naar me toe en zei: Come play for my team next year”, vertelt de verdediger. “Tijdens de wedstrijd, hè! Ik vond dat wel grappig. Toen zei ik: Okay, no problem.”

Foto: Pro Shots