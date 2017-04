Wist je dat?: Neymar liep stage bij Real Madrid

Van een bekende voetballer weten we de belangrijke dingen uit zijn voetbalcarrière wel, maar er zijn ook genoeg weetjes die minder bekend zijn. Om de bekende voetballers nog iets beter te leren kennen brengt Voetbalonline.nl de rubriek ‘Wist je dat?’.

Wist je dat …

… de broers Siem en Luuk de Jong niet in Nederland zijn geboren? Ze zijn beide namelijk geboren in de Zwitserse plaats Aigle. Hun ouders George de Jong en Loekie Raterink waren beiden volleybalinternational en als profsporter actief in Zwitserland.

… Cesc Fàbregas zijn rijbewijs een half jaar kwijt raakte omdat hij veel te hard reed? De middenvelder van Chelsea reed 177 kilometer per uur op een stuk waar de snelheidslimiet 80 kilometer per uur was.

… Neymar stage heeft gelopen bij Real Madrid? De Braziliaan was in het voorjaar van 2006 op proef bij Los Blancos, maar zijn overgang ketste af. ‘’De eerste twee dagen had ik het enorm naar mijn zin, maar daarna begon ik Brazilië, mijn familie, vrienden en school te missen. Daarom zijn we teruggegaan’’, aldus Neymar.

… de vader van Sergio Busquets ook profvoetballer was. Carles Busquets keepte van 1990 tot 1999 voor FC Barcelona. Daarna keepte hij ook nog drie jaar voor UE Lleida, maar speelde nooit een interland.

… Hans Kraay Jr. en Diego Biseswar het wisten te presenteren om in de Eredivisie binnen drie seconden een gele kaart te pakken. Hans Kraay Jr. lukte dit bij Dordrecht’90 en Biseswar toen hij nog bij Feyenoord speelde. Hiermee hebben de twee spelers een record in handen. Nooit wist iemand namelijk sneller een gele kaart te pakken in de Eredivisie.

… Wayne Rooney ooit gokverslaafd was? Op twintig jarige leeftijd had de speler van Manchester United gokschulden die opliepen tot maar liefst één miljoen pond.

… oud-Feyenoorder Stein Huysegems tegenwoordig postbode is? De Belg besloot om op 34-jarige leeftijd te stoppen als profvoetballer om zich bezig te gaan houden met het bezorgen van de post. ‘’Om 04:00 uur sta ik op en een uurtje later begint mijn werkdag. Eerst verdeel ik de kranten, dan sorteer ik de post en tot slot breng ik die met mijn brommer rond. Je komt met veel mensen in contact en dat vind ik heel leuk’’, zei de Belg over zijn nieuwe baan.

… Ezequiel Lavezzi een tatoeage van Diego Maradona heeft? De aanvaller, die momenteel in China speelt, heeft ‘Pluisje’ om zijn ribbenkast laten tatoeëren.

