Wist je dat?: Steven Gerrard gaf een dj een paar klappen

We zien wekelijks de merkwaardigste dingen op de voetbalvelden. Maar veel voetballers komen ook in opspraak door de fratsen die ze buiten de lijnen uithalen. Om in beeld te brengen tot welke gekke acties sommige spelers in staat zijn, brengt Voetbalonline.nl de rubriek ‘Wist je dat?’.

Wist je dat …

… oud-Ajacied Jody Lukoki voor de rechtbank moest verschijnen wegens heling? Lukoki zou iemand 12.000 euro betaald om een horloge van het merk Audemars Piguet voor hem te regelen. De aanvaller van PFK Ludogorets had, volgens het Openbaar Ministerie, moeten weten dat het om een gestolen horloge ging. De nieuwwaarde van zo een horloge ligt namelijk vele malen hoger.

… Mathieu Valbuena zijn auto ooit total loss reed? De Fransman verloor op kerstavond de macht over het stuur en raakte van de weg. De middenvelder kwam met de schrik vrij maar zijn Lamborghini bracht het er een stuk minder goed vanaf.

… John Terry ooit vreemdging met de vriendin van zijn toenmalig ploeggenoot Wayne Bridge? Door het incident raakte Terry zijn aanvoerdersband kwijt. Toen de twee voetballers elkaar een seizoen later troffen als tegenstanders, weigerde Bridge de hand te schudden van Terry.

… Género Zeefuik twee dagen heeft vastgezeten, nadat hij de prijzenkast van zijn club Balikesirspor had leeggeroofd? De aanvaller had al maandenlang geen salaris gekregen en besloot om de prijzen uit de prijzenkast te stelen. Hij deed dit om de ziekhuisbehandelingen van zijn zoontje te bekostigen.

… Steven Gerrard een dj een paar klappen heeft verkocht? De middenvelder zegt dat de dj zich arrogant en agressief opstelde. Gerrard zou uit zelfverdediging de man drie keer hebben geslagen.

… FC Twente-speler Bersant Celina zijn rijbewijs kwijt is geraakt wegens alcoholgebruik? Zijn vriendin wilde niet dat Celina met alcohol op achter het stuur ging zitten en besloot om de politie in te lichten. Nadat de politie hem staande had gehouden bleek dat Celina anderhalf keer het toegestane promillage alcohol in zijn bloed had.

… Ryan Giggs jarenlang een affaire had met de vrouw van zijn broer Rhodri? Toen Rhodri Giggs van het incident te horen kreeg, zette hij zijn vrouw zonder pardon op straat.

… Glen Johnson ooit een toiletbril probeerde te stelen uit een bouwmarkt? De verdediger die momenteel bij Stoke City speelt kreeg hulp van mede-voetballer Ben May. Beide spelers kregen een boete van 115 euro.

Foto: Pro Shots