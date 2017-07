Held van de dag: Felipe Santana

In de rubriek ‘Held van de dag’ blikken we terug op een dag waarop iemand uit de voetbalwereld iets bijzonders wist te presteren. Elke keer komt een andere speler aan bod. Vandaag belichten we voormalig Borussia Dortmund-verdediger Felipe Santana.

In het seizoen 2012-2013 troffen Borussia Dortmund en Málaga elkaar in de kwartfinale van de Champions League. De clubs wisten op 3 april 2013 in Spanje niet te scoren, waardoor het 0-0 bleef en alles nog mogelijk was in de return zes dagen later. Tijdens die return duurde het 25 minuten voordat er gescoord werd. Joaquín Sánchez wist van een meter of zestien Borussia Dortmund-doelman Roman Weidenfeller te verschalken en Málaga naar 0-1 te schieten. In de 40ste minuut trok Robert Lewandowski de stand weer gelijk. Na de 1-1 duurde het lang voordat er weer gescoord werd, namelijk tot de 82ste minuut. Eliseu was van dichtbij trefzeker en leek Málaga naar de halve finale te schieten. Dit zou echter niet het geval zijn, zo bleek later. In de blessuretijd kwam de Duitse club via Marco Reus namelijk op 2-2, waardoor nog één doelpunt voldoende zou zijn om door te gaan en dat doelpunt kwam er ook. Felipe Santana maakte de 3-2 en liet het Signal Iduna Park ontploffen. Door het doelpunt werd Felipe Santana de held van de dag en ging Borussia Dortmund door naar de halve finale.

De club zou in de halve finale afrekenen met Real Madrid door in eigen huis met 4-1 te winnen en vervolgens op bezoek in Santiago Bernabeu het verlies te beperken tot 2-0. In de finale verloor Borussia Dortmund met 1-2 van Bayern München. Arjen Robben werd de matchwinner in die finale.

Bekijk hieronder een samenvatting van de historische wedstrijd Borussia Dortmund – Málaga:

Foto: Pro Shots