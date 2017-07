Vergeten spelers: Bjelland, Hansen en Tardelli

Er zijn genoeg spelers die de Eredivisie hebben ingeruild voor een avontuur in het buitenland. Natuurlijk zien we toppers als Christian Eriksen, Arjen Robben en Luis Suárez wekelijks schitteren in de grootste Europese competities. Er zijn echter ook genoeg oud-Eredivisiespelers die momenteel hun brood verdienen in landen als China, Denemarken en Rusland. In de rubriek ‘Vergeten spelers’ brengen we elke week drie oud-Eredivisiespelers in beeld die nu hun geld verdienen in de minder bekende voetbalcompetities.

Andreas Bjelland

Iemand die de Eredivisie heeft verlaten en daarna een beetje van de radar is verdwenen is Andreas Bjelland. De Deen begon zijn loopbaan in zijn geboorteland bij Lyngby BK. Die club verruilde hij in de zomer van 2009 voor FC Nordsjælland. Daar stond Bjelland drie jaar onder contract. In 2012 koos hij ervoor om naar de Nederland te vertrekken en ging spelen bij FC Twente. Bij de club uit Enschede wist hij uit te groeien tot een vaste waarde en bleef daar tot juli 2015. Sindsdien staat de verdediger onder contract bij Brentford FC.

Martin Hansen

Martin Hansen maakte op jonge leeftijd de overstap van Bröndby IF naar Liverpool FC. Door de Engelse club werd hij korte tijd verhuurd aan Bradford City AFC. De doelman maakte echter nooit zijn debuut bij Liverpool FC en keerde begin 2012 terug naar Denemarken om bij Viborg FF te gaan spelen. Via FC Nordsjælland kwam hij in 2014 terecht in de Eredivisie. Hij tekende namelijk een contract bij ADO Den Haag en werd in Nederland vooral bekend door zijn doelpunt tegen PSV. Hansen verliet de Nederlandse club vorige zomer voor zijn huidige club FC Ingolstadt 04.

Diego Tardelli

Diego Tardelli stond één seizoen op huurbasis onder contract bij PSV. Hij werd in het seizoen 2006-2007 gehuurd van São Paulo FC. Voordat hij bij PSV terecht kwam verhuurde de Braziliaanse club hem aan Real Betis en AD São Caetano. In 2008 stapte hij over van São Paulo FC naar CR Flamengo. Vervolgens kwam de aanvaller via Atletico Mineiro terecht bij Anzji Machatsjkala. In januari 2012 verruilde hij Rusland voor Qatar en tekende een contract bij Al-Gharrafa. Echter stond Tardelli daar maar één seizoen onder contract. Begin 2013 keerde hij terug bij zijn oude club Atletico Mineiro. Sinds 2015 speelt hij bij de Chinese club Shandong Luneng.

